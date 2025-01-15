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Офицера ВС РФ впервые осудили за халатность при использовании средств ПВО

«Ъ»: офицера посадили за Ми-8, сбитый вместо дрона над Крымом
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Офицера сил противовоздушной обороны (ПВО) Игоря Пашкова осудили за сбитый военный вертолет Ми-8, принятый за вражеский дрон, в Крыму.  Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что Пашкова приговорили к трем годам колонии-поселения за инцидент, который произошел 18 октября 2023 года. Тогда офицер неправильно расшифровал позывной и приказал уничтожить вертолет, приняв его за угрозу, подчеркивает издание.

В результате уничтоженный вертолет упал в Черное море. «Ъ» отмечает, что суд отказал министерству обороны РФ в компенсации около 200 млн рублей за сбитый Ми-8.

Также Пашкова лишили права занимать должности, связанные с управленческой деятельностью на государственной службе, на год, говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что в Бурятии военному вынесли приговор за лжеминирование железнодорожного вокзала. Военнослужащий позвонил на горячую линию ОАО «РЖД» и заявил, что на одном из железнодорожных вокзалов якобы готовится взрыв. Сообщение оказалось заведомо ложным, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Узбекистане мужчину осудили за участие в российско-украинского конфликта на стороне Москвы.

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