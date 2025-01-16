Губернатор рассказал о тушении пожара на нефтебазе под Воронежем

Несколько десятков единиц техники и два пожарных поезда устраняют пламя в резервуарах на нефтебазе в Воронежской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По его словам, в первые часы тушение пожара усложняла угроза повторных атак на нефтебазу.
Сейчас с огнем борются усиленные пожарные расчеты — несколько десятков единиц техники и два пожарных поезда. Кроме того, в Воронежскую область направлена дополнительная помощь из двух соседних регионов.
Как сообщал Гусев, беспилотные летательные аппараты ВСУ в ночь на 16 января атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. По его словам, всего ВСУ выпустили 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал.
По данным Минобороны РФ, в общей сложности минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских дронов.
Ранее появились кадры пожара на нефтебазе в Воронежской области после атаки дрона ВСУ.