Губернатор рассказал о тушении пожара на нефтебазе под Воронежем

Гусев: два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Воронежской области

Несколько десятков единиц техники и два пожарных поезда устраняют пламя в резервуарах на нефтебазе в Воронежской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, в первые часы тушение пожара усложняла угроза повторных атак на нефтебазу.

Сейчас с огнем борются усиленные пожарные расчеты — несколько десятков единиц техники и два пожарных поезда. Кроме того, в Воронежскую область направлена дополнительная помощь из двух соседних регионов.

Как сообщал Гусев, беспилотные летательные аппараты ВСУ в ночь на 16 января атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. По его словам, всего ВСУ выпустили 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских дронов.

Ранее появились кадры пожара на нефтебазе в Воронежской области после атаки дрона ВСУ.