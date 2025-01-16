В Минобороны сообщили о 27 беспилотниках ВСУ, которые сбили над Россией за ночь

Минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, семь — над территорией Воронежской области, три — в Тамбовской области и два — в Курской.

Накануне вечером сообщалось, что падение нескольких беспилотных летательных аппаратов в одном из районов Воронежской области привело к возгоранию на территории нефтебазы. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. На месте инцидента была организована работа оперативных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.