В Амурской области бешеная лиса вцепилась в палец школьницы

Mash: в Амурской области лиса с бешенством напала на школьницу и мужчину

В амурском селе Поздеевка лиса, страдающая бешенством, напала на школьницу и мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Вцепилась в палец проходящей мимо школьницы. После бросилась на мужчину», — говорится в сообщении.

После нападения на мужчину лиса не выжила, уточнил Amur Mash.

Ветеринары провели исследования и выявили у лисы бешенство. Пострадавшей девочке сделали необходимые прививки.

В Поздеевке ввели карантин, проводят работы по дезинфекции.

В августе прошлого года сообщалось, что в Родионово-Несветайском районе Ростовской области двое местных жителей подверглись нападению шакала. Мужчины сумели отбиться от хищника и обратились за медицинской помощью. Врачи установили, что животное было заражено бешенством, пострадавших вакцинировали.

До этого в Шадринске Курганской области барсук с бешенством напал на шестерых человек и покусал их. Сейчас все пострадавшие проходят профилактическую вакцинацию. Очаг по бешенству выявили в садах имени Мичурина, зараженное животное нашли и обезвредили.

Ранее ветеринар рассказал, можно ли распознать бешенство у собаки.