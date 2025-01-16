В Амурской области бешеная лиса вцепилась в палец школьницы

В амурском селе Поздеевка лиса, страдающая бешенством, напала на школьницу и мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
«Вцепилась в палец проходящей мимо школьницы. После бросилась на мужчину», — говорится в сообщении.
После нападения на мужчину лиса не выжила, уточнил Amur Mash.
Ветеринары провели исследования и выявили у лисы бешенство. Пострадавшей девочке сделали необходимые прививки.
В Поздеевке ввели карантин, проводят работы по дезинфекции.
В августе прошлого года сообщалось, что в Родионово-Несветайском районе Ростовской области двое местных жителей подверглись нападению шакала. Мужчины сумели отбиться от хищника и обратились за медицинской помощью. Врачи установили, что животное было заражено бешенством, пострадавших вакцинировали.
До этого в Шадринске Курганской области барсук с бешенством напал на шестерых человек и покусал их. Сейчас все пострадавшие проходят профилактическую вакцинацию. Очаг по бешенству выявили в садах имени Мичурина, зараженное животное нашли и обезвредили.
Ранее ветеринар рассказал, можно ли распознать бешенство у собаки.