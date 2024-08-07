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Бешеный барсук покусал шесть человек в Курганской области

В Курганской области бешеный барсук покусал шесть человек

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Shutterstock

В Курганской области шесть человек пострадали от укусов бешеного барсука. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация Шадринска.

По информации Telegram-канала, в Шадринске барсук с бешенством напал на шестерых человек и покусал их. Сейчас все пострадавшие проходят профилактическую вакцинацию.

«Очаг по бешенству выявили в садах им. Мичурина, где обезвредили зараженного барсука», — сообщает администрация.

После произошедшего на санитарно-противоэпидемической комиссии в городской администрации обсудили профилактические меры по предупреждению распространения бешенства. Родителей попросили напомнить детям, что вступать в контакт с бездомными животными нельзя, а в случае укуса следует сразу же обратиться к врачу. Также домашних питомцев необходимо вакцинировать от бешенства.

Ранее ветеринар рассказал, можно ли распознать бешенство у собаки.

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