Ветеринар рассказал, можно ли распознать бешенство у собаки

Бешенство – одно из самых опасных заболеваний, которым человек может заразиться от животного. При этом выявить «на глаз» заболевание у животного нельзя, даже по поведению. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией общей эпизоотологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Александр Александрович Шабейкин.

«Из смертельно опасных болезней, которые переносят животные, самое опасное – это бешенство. Болезнь очень коварная и сложная в диагностике особенно на начальных этапах. Животное становится заразным для других животных и человека примерно за 5-7 дней до начала клинических проявлений бешенства. Это значит, что внешне собака и кошка могут выглядеть полностью здоровыми, но в их слюне уже будет находится вирус», – рассказал специалист.

Из-за этого животных, укусивших человека, оставляют под ветеринарным наблюдением на 10 дней. Если за этот период клинические признаки бешенства у животных не появляются, тогда человеку прекращают курс антирабических вакцинаций.

Кроме того, другую опасность представляет относительно длинный инкубационный период, когда вирус по нервной системе продвигается из места проникновения (укуса) до головного мозга животного. Чаще всего инкубационный период длится три-четыре недели, но в некоторых случаях он может затянуться.

В этот период нет никаких способов выявить уже зараженное животное, которое носит в себе вирус бешенства. Клинические признаки проявляются только на поздних стадиях заболевания, примерно за неделю до смерти животного. В этот период возможна лабораторная диагностика, но из -за опасности для окружающих она проводится в редких случаях. Основная лабораторная диагностика бешенства проводится только после смерти животного.

Кроме того, поведение уже больных животных тоже может быть разным. Это не всегда агрессивно настроенная собака с пеной у рта. Она может быть чрезмерно ласковой или у нее может быть паралитическая форма болезни. Тогда она будет просто лежать, человек может пытаться оказать помощь и быть укушенным, потому что даже при паралитической форме бешенства собака все равно может укусить человека», – рассказал учёный.

Как отметил специалист, наиболее часто животное заражается бешенством от диких плотоядных животных, преимущественно от лис. Риск заражения собаки во время содержания в приюте минимальный.

«Мы можем гипотетически допустить, что в карантинную зону приюта попало животное, которое уже заразно. Но в таком случае как правило болезнь будет выявлена еще до того, как карантин закончится. В то же время в редких случаях инкубационный период может достигать двух и более месяцев, тогда собака может выйти из карантина в городскую среду заразной. Сделанная в приюте прививка от бешенства не всегда способна предотвратить дальнейшее развитие болезни», – отметил ветеринар.

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