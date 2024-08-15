Бешеный шакал напал на двух жителей Ростовской области

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области двое местных жителей подверглись нападению шакала, пострадавшим потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает портал DonDay.

Инцидент произошел в Большекрепинской слободе, два человека пострадали от укусов шакала. Мужчины сумели отбиться от хищника и обратились за медицинской помощью. Врачи установили, что животное было заражено бешенством, пострадавших вакцинировали.

По данным портала DonDay, за пять лет в Ростовской области зарегистрировано четыре случая нападения диких животных на людей, два года назад также фиксировались нападения шакала.

До этого сообщалось, что в Шадринске барсук с бешенством напал на шестерых человек и покусал их. Сейчас все пострадавшие проходят профилактическую вакцинацию. Очаг по бешенству выявили в садах имени Мичурина, зараженное животное нашли и обезвредили.

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