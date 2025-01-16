На Украине придумали, как защититься с помощью США

Украина должна продать свою газотранспортную систему (ГТС) США, чтобы избежать российских обстрелов, заявил экс-глава офиса президента Украины при Викторе Кучме Виктор Балога. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что чем раньше будет предпринято подобное решение, тем больше вероятность того, что у Украины останется газ.

Балога призвал не тянуть с продажей, а сделать предложение американцам.

1 января в минэнерго Украины заявили, что газотранспортная система заранее была подготовлена к работе без транзита российского газа через свою территорию.

До этого «Газпром» сообщал, что с 8:00 мск 1 января подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

В пресс-релизе говорится, что в связи с отказом Украины продлевать соглашение с «Газпромом» от 30 декабря 2019 года российская компания была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января газ для транзита через территорию республики.

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.