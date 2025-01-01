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В Киеве заявили, что ГТС Украины готова к работе без российского газа

Минэнерго Украины: ГТС страны подготовлена к работе без транзита газа из РФ
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Sergei Karpukhin/Reuters

Газотранспортная система (ГТС) заранее была подготовлена к работе без транзита российского газа через свою территорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Украины.

«Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина в необходимом порядке проинформировала об этом международных партнеров.

До этого «Газпром» сообщал, что с 8:00 мск 1 января подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

В пресс-релизе говорится, что в связи с отказом Украины продлевать соглашение с «Газпромом» от 30 декабря 2019 года российская компания была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января газ для транзита через территорию республики.

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.

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