В Киеве заявили, что ГТС Украины готова к работе без российского газа

Минэнерго Украины: ГТС страны подготовлена к работе без транзита газа из РФ

Газотранспортная система (ГТС) заранее была подготовлена к работе без транзита российского газа через свою территорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Украины.

«Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина в необходимом порядке проинформировала об этом международных партнеров.

До этого «Газпром» сообщал, что с 8:00 мск 1 января подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

В пресс-релизе говорится, что в связи с отказом Украины продлевать соглашение с «Газпромом» от 30 декабря 2019 года российская компания была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января газ для транзита через территорию республики.

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.