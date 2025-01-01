Цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год

На биржевых торгах в Европе цена газа увеличилась до максимальных значений с 27 ноября 2023 года — $536 за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures от 31 декабря.

Повышение стоимости газа связывают с прекращением транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года. С утра 31 декабря рост составил более 4%.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме попросил руководство Европейского союза обратить внимание на решение Украины прекратить транзит газа из России.