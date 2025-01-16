В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане вблизи Соломоновых островов. Об этом сообщает геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился у берегов архипелага Санта-Крус в 10 километрах к югу от острова Ваникоро и в 33 километрах к юго-востоку от острова Нендо. Толчки произошли на глубине в 48 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

13 января землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от японского острова Кюсю. Эпицентр стихии залегал на глубине 30 км под водой.

Утром в субботу, 11 января, в Сочи в течение нескольких часов произошло несколько небольших землетрясений. Очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района.

Вечером снова произошло землетрясение. Толчки ощущались приблизительно в 20:45 мск в Сочи, Дагомысе и Адлере. Специалисты утверждают, что причиной землетрясений может быть рост Кавказских гор.

Ранее Китай поблагодарил РФ за поддержку после землетрясения в Тибете.