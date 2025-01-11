В Сочи произошло несколько землетрясений

В Сочи утром в субботу, 11 января, в течение нескольких часов произошло несколько небольших землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмологической станции города Елену Карпович.

«Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 04:47 (по московскому времени). Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет 2–3 балла», — заявила она.

Очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района. По ее словам, поскольку подземные толчки происходили в результате роста молодых гор.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел Китая поблагодарило Россию и еще 22 страны за моральную поддержку после землетрясения в Тибетском автономном районе (ТАР) КНР. Об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь.

Ранее Си Цзиньпин отдал распоряжение поддержать пострадавший от землетрясения Тибет.