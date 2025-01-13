У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано неподалеку от японского острова Кюсю. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Главного метеорологического агентства, землетрясение произошло в 21:19 по местному времени (15:19 мск). Эпицентр стихии залегал на глубине 30 км под водой. Информации о пострадавших, а также о разрушениях не поступало.

Утром в субботу, 11 января, в Сочи в течение нескольких часов произошло несколько небольших землетрясений. Очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района.

Вечером снова случилось землетрясение. Очевидцы в разговоре с SНОТ рассказали, что толчки произошли приблизительно в 20:45 мск в Сочи, Дагомысе и Адлере. Специалисты утверждают, что причиной землетрясений может быть рост Кавказских гор.

Ранее Китай поблагодарил РФ за поддержку после землетрясения в Тибете.