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В Сочи произошло новое землетрясение

Второе за сутки землетрясение произошло в Сочи
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Жители Сочи сообщают о подземных толчках, которые ощущают в разных микрорайонах города. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В ЕДДС подчеркнули, что им поступают звонки от местных жителей, которые утверждают, что толчок был в центре города. Как заявляют очевидцы, землетрясение произошло в Центральном районе курорта, в микрорайоне Бытха.

По словам руководителя сочинской сейсмологической станции Елены Карпович, интенсивность толчков составляла порядка четырех–пяти баллов, магнитуда землетрясения уточняется. Она добавила, что эпицентр находится там же, где подземные толчки ощущались утром, — в стороне Лазаревского района курорта.

Очевидцы в разговоре с SНОТ рассказали, что толчки произошли приблизительно в 20:45 мск в Сочи, Дагомысе и Адлере. Специалисты утверждают, что причиной землетрясений может быть рост Кавказских гор.

Утром в субботу, 11 января, в Сочи в течение нескольких часов произошло несколько небольших землетрясений. Очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района.

Ранее в МЧС рассказали о последствиях землетрясений в Сочи.

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