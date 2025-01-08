Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай поблагодарил РФ за поддержку после землетрясения в Тибете

МИД КНР поблагодарил Россию за моральную поддержку после землетрясения в Тибете
close
Xinhua/Reuters

Министерство иностранных дел Китая поблагодарило Россию и еще 22 страны за моральную поддержку и соболезнования после землетрясения в Тибетском автономном районе (ТАР) КНР. Об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Многие страны и международные организации по-разному выразили свои соболезнования китайской стороне. <...> Китай в связи с этим выражает искреннюю благодарность», — сказал дипломат.

Го Цзякунь уточнил, что соболезнования Китаю уже выразили 23 государства. Среди них: Россия, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ряд других стран.

Землетрясение в Тибетском автономном районе произошло накануне. По предварительным данным, 95 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще 130 получили ранения. Сейсмологи зарегистрировали более 500 афтершоков, а Эверест уже закрыли для туристов.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести спасательную операцию и свести к минимуму число жертв, специалисты продолжают разбирать завалы. Все, что известно о ЧП в Тибете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин отдал распоряжение поддержать пострадавший от землетрясения Тибет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами