Китай поблагодарил РФ за поддержку после землетрясения в Тибете

МИД КНР поблагодарил Россию за моральную поддержку после землетрясения в Тибете

Министерство иностранных дел Китая поблагодарило Россию и еще 22 страны за моральную поддержку и соболезнования после землетрясения в Тибетском автономном районе (ТАР) КНР. Об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Многие страны и международные организации по-разному выразили свои соболезнования китайской стороне. <...> Китай в связи с этим выражает искреннюю благодарность», — сказал дипломат.

Го Цзякунь уточнил, что соболезнования Китаю уже выразили 23 государства. Среди них: Россия, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ряд других стран.

Землетрясение в Тибетском автономном районе произошло накануне. По предварительным данным, 95 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще 130 получили ранения. Сейсмологи зарегистрировали более 500 афтершоков, а Эверест уже закрыли для туристов.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести спасательную операцию и свести к минимуму число жертв, специалисты продолжают разбирать завалы. Все, что известно о ЧП в Тибете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин отдал распоряжение поддержать пострадавший от землетрясения Тибет.