В Приморье планируют поймать напавшего на рыбака тигра с помощью ловушек

В Приморье установили ловушки для поимки амурского тигра, напавшего на рыбака

В Приморском крае установили ловушки, чтобы поймать амурского тигра, напавшего на рыбака. Об этом сообщил руководитель Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости.

«Они (ловушки. — «Газета.Ru») поставлены на места вероятного прохода тигра», — отметил он.

Арамилев не стал раскрывать конструкцию ловушек. Он добавил, что на рыбака напал молодой самец или же взрослая самка.

Накануне сообщалось, что в Дальнереченском районе Приморского края двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

9 января стало известно, что в Приморском крае охотнадзор отловил нападавшего на домашних животных тигра. Животное доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр», расположенный в селе Алексеевка. Позже его выпустят в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой.

Ранее во Владивостоке тигр пробрался на базу отдыха и попал на видео.