Во Владивостоке тигр пробрался на базу отдыха и попал на видео

Во Владивостоке ищут тигра, пробравшегося на базу отдыха

Во Владивостоке на базе отдыха «Лесная поляна» заметили тигра. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Накануне ночью животное прошлось по горнолыжной трассе, расположенной на территории базы отдыха. После вызова на место прибыли специалисты охотнадзора, однако больше хищник там не появлялся.

На данный момент специалисты работают на месте и задействуют тепловизоры и квадрокоптеры, чтобы найти тигра.

«Параллельно сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с населением и раздают памятки», – сообщается в публикации.

В правительстве региона призвали соблюдать меры предосторожности и не отпускать детей гулять одних. Также местных жителей попросили закрывать животных на ночь в вольерах, так как нередко они привлекают внимание тигров и страдают во время нападений.

Другого тигра видели в Приморском крае накануне. Хищник ходил по селу и нападал на домашних животных, но вскоре его поймали. Для этого специалисты использовали ветеринарные препараты.

Тигра направили в реабилитационный центр в селе Алексеевка, откуда позже его выпустят.

Ранее в Хабаровском крае тигр напал на охотоведа.