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В Краснодарском крае спасли утку с рваной раной шеи

Под Анапой ветеринары прооперировали утку с рваной раной шеи
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский Край»

В краснодарском селе Витязево, входящем в состав Анапы, ветеринарам удалось спасти утку с рваной раной шеи. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«Только экстренная операция, которую провели работающие здесь ветеринары, спасла птице жизнь», — говорится в сообщении.

Утку в центр по спасению птиц привезли в ночь на 15 января. Сейчас она проходит послеоперационную реабилитацию.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти пять тысяч птиц.

Ранее спасенный от мазута лебедь обнял женщину-волонтера в Анапе.

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