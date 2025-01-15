Спасенный от мазута лебедь обнял женщину-волонтера в Анапе. Трогательные кадры опубликовал TikTok-аккаунт «Огни Сочи», но видеозапись быстро распространилась по социальным сетям.

На кадрах видно, что птица прижалась к своей спасительнице, у которой от эмоций выступили слезы. Женщина поцеловала лебедя в ответ.

«Он обнял меня! Вы видите?» — сказала волонтер.

Как выяснило РИА Новости, женщину-волонтера зовут Лариса Шульц-Попова. Полгода назад она переехала в Краснодарский край из Сибири, и в настоящее время помогает спасать птиц в центре «Аристей» в Анапе.

Волонтер рассказала, что в первые дни после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе она носила пострадавших птиц домой. Этот лебедь сам вышел к людям, птица была не очень грязной, только мазут на грудке, а также небольшая интоксикация. Как рассказала собеседница агентства, волонтеры отмыли лебедя, после чего он улетел на волю.

До этого в пресс-службе Морспасслужбы заявили, что все загрязнения в акватории Анапы, вызванные крушением двух танкеров и разливом нефтепродуктов, ликвидированы.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили в Крыму.