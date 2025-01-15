В ЕС прокомментировали возможное прекращение огня в Газе

Евросоюз приветствует достигнутое перемирие в секторе Газа и подчеркивает необходимость установления долгосрочного и прочного мира между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам Средиземноморья Дубравки Шуицы.

«Я приветствую соглашение о прекращении огня и договоренность между Израилем и ХАМАС… ЕС остается привержен поддержке усилий, направленных на достижение долгосрочного мира и восстановление», - написала еврокомиссар в соцсети X.

15 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти достигли предварительных договоренностей с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль предположительно освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.

Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что, несмотря на продолжающиеся переговоры по ситуации в секторе Газа, некоторые ключевые вопросы остаются нерешенными. Эти вопросы планируется урегулировать в течение нескольких часов.

Ранее Израиль официально объявил подготовку к приему заложников из Газы.