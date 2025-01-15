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В Израиле заявили о нерешенных пунктах на переговорах по Газе

Канцелярия Нетаньяху: на переговорах по Газе сохраняются нерешенные пункты
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Ramadan Abed/Reuters

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что, несмотря на продолжающиеся переговоры по ситуации в секторе Газа, некоторые ключевые вопросы остаются нерешенными. Об этом сообщает РИА Новости.

Израильская сторона выражает надежду на достижение согласия по этим пунктам в течение ближайших часов.

15 января телеканал CNN сообщил, что израильские власти договорились с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и поэтапном освобождении заложников. В соответствии с соглашением, о котором еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки, как ожидается, освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Предполагается, что взамен еврейское государство освободит сотни палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

В переговорах по Газе был достигнут прогресс после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

До этого избранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, заявив о достигнутой договоренности по этому вопросу.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о скором перемирии в Газе.

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