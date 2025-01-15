Израиль официально объявил подготовку к приему заложников из Газы

Израильские военные официально начали подготовку к приему заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, и дали этой операции название «Крылья Свободы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Название подготовительных мероприятий Армии обороны Израиля к возвращению заложников — «Крылья свободы», — говорится в сообщении израильской армии.

15 января телеканал CNN сообщил, что израильские власти договорились с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и поэтапном освобождении заложников. В соответствии с соглашением, о котором еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки, как ожидается, освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Предполагается, что взамен еврейское государство освободит сотни палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

При этом канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что, несмотря на продолжающиеся переговоры по ситуации в секторе Газа, некоторые ключевые вопросы остаются нерешенными. Их хотят решить в течение нескольких часов.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о скором перемирии в Газе.