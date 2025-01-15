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Артемий Лебедев ответил пословицей недоброжелателям России

Артемий Лебедев ответил недоброжелателям России пословицей о худом и толстом
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«вДудь»/YouTube

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем выпуске обзора новостей отреагировал на критику в адрес России, процитировав широко известную русскую пословицу. Высказывание Лебедева размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Всем, кто хотел задушить Россию, я хочу напомнить прекрасную замечательную русскую поговорку: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет»», — заявил дизайнер.

В начале января Лебедев заявил, что Россия в отличие от «вонючей» Великобритании является свободной страной. Таким образом он прокомментировал высказывание британской писательницы Джоан Роулинг, которая утверждала, что дети не могут быть трансгендерами. По словам Лебедева, женщина сознательно сделала такое заявление, потому что в мире грядут изменения в рамках «культуры отмены».

До этого Лебедев сказал, что настоящая свобода есть только в России, однако она не умеет ее продавать. «Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России», — сказал он.

Ранее Лебедев рассказал, как защитить себя от телефонных мошенников.

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