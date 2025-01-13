Артемий Лебедев рассказал, как защитить себя от телефонных мошенников

Лебедев призвал меньше говорить по телефону для защиты от мошенников

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей Вконтакте призвал меньше говорить по телефону, чтобы защититься от мошенников.

«Правило цифровой гигиены очень простое: поменьше разговаривать по телефону», — посоветовал Лебедев.

Он добавил, что считает мошенничество абсолютно «позорным» видом деятельности.

До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что самыми популярными схемами обмана россиян мошенниками в 2024 году стали звонки, в том числе с применением видео, в Viber с номера 90 0 и 900. Кроме того, часто преступники обещали разные льготы пенсионерам.

По словам юриста, часто мошенники звонили россиян от лица «сотрудников ФСБ», прося при этом помощи в пресечении перевода средств ВСУ. Также часто преступники представлялись работниками Соцфонда, медорганизаций, фонда ОМС — они предлагали разные «услуги», в том числе перевыпуск полиса.

Ранее россиян предупредили о появлении новых способов мошенничества с ИИ в 2025 году.