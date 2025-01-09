Артемий Лебедев назвал Великобританию «вонючей»

Россия в отличие от «вонючей» Великобритании является свободной страной. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом он прокомментировал высказывание британской писательницы Джоан Роулинг, которая утверждала, что дети не могут быть трансгендерами. По словам Лебедева, женщина сознательно сделала такое заявление, потому что в мире грядут изменения в рамках «культуры отмены».

«Поэтому она [Роулинг] подливает маслица в огонь совершенно без стеснения. То, чем мы занимались всю жизнь, потому что у нас все-таки, в отличие от вонючей Великобритании, свободная страна», — заявил он.

До этого Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России, однако она не умеет ее продавать.

В середине декабря общественница Анна Ильина попросила проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за «голубого голубка». Причиной жалобы в прокуратуру стал логотип города Суздаль, сделанный в студии дизайнера. На нем изображен голубой сокол. Местных жителей не устроил цвет и форма птицы.

Ранее Артемий Лебедев принял полицейских за телефонных мошенников.