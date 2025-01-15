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В Волгограде суд отправил в СИЗО замглавы района за взятку

В Волгограде суд отправил в СИЗО замглавы Городищенского района Торгашина
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Волгоградский центральный районный суд принял решение об аресте заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина в связи с делом о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Торгашин будет находиться под стражей в СИЗО до 12 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным агентства, чиновника подозревают в получении взятки от подрядной организации, занимающейся благоустройством площади Павших Борцов в поселке Городище. Проект не был выполнен в установленные сроки.

В начале января суд арестовал счета бывшего заместителя главы администрации Омской области Владимира Куприянова по делу о взятке. Прокуратура может инициировать изъятие имущества Куприянова в пользу государства. Чиновнику вменяют совершение преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Он находится под арестом до февраля 2025 года.

Ранее топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки.

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