В Лос-Анджелесе задержали подозреваемых в поджогах

CBS: полиция Лос-Анджелеса задержала трех человек по подозрению в поджогах

Полиция Лос-Анджелеса, штат Калифорния, задержала троих подозреваемых в поджогах, совершенных в нескольких районах города. Об этом сообщает CBS News.

По информации начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, один из задержанных пытался разжечь костер с помощью зажигалки для барбекю в городской зоне. Два других подозреваемых подожгли кустарник и контейнер для мусора на западе Лос-Анджелеса.

Аресты стали возможны благодаря звонкам местных жителей, проявивших бдительность.

15 января Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестиционного банка Keefe Bruyette & Woods (KBW) писало, что страховые потери от бушующих в американской Калифорнии пожаров могут составить $40 миллиардов.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости. Как сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб от пожаров в американском штате Калифорния предварительно увеличился до $250–275 млрд.

Ранее власти Лос-Анджелеса обвинили в игнорировании предупреждений о сильном ветре.