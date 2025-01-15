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Власти Лос-Анджелеса обвинили в игнорировании предупреждений о сильном ветре

LA Times: Лос-Анджелес не задействовал достаточное количество пожарных
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Ringo Chiu/Reuters

Власти Лос-Анджелеса на минувшей неделе не задействовали достаточное количество пожарных и техники в качестве профилактической меры перед началом пожара в Палисейдс, несмотря на экстренное предупреждение о сильном ветре. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на чиновников пожарного департамента округа.

«Когда пожарный департамент Лос-Анджелеса получил предупреждения о жизненно опасных ветрах, высокопоставленные чиновники решили не направлять для экстренного развертывания около тысячи готовых к работе пожарных и десятки пожарных машин, перед тем, как огонь уничтожил значительную часть района Пасифик-Палисейдс и продолжает распространяться», — отмечается в статье.

По информации издания, привлечение дополнительных пожарных могло бы удвоить количество доступного для развертывания личного состава, однако по состоянию на вторник количество дежурных сотрудников обеспечивало лишь работу пяти из более 40 пожарных машин.

Газета акцентирует внимание на том, что дополнительные силы и техника были задействованы только после того, как пожар вышел из-под контроля.

12 января голливудский актер и режиссер Мел Гибсон обвинил власти США в умышленном уничтожении Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирается посетить пострадавшие от пожаров районы Калифорнии.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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