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Минобороны РФ предлагает привлечь школьников к поисковым мероприятиям

МО РФ предлагает применить опыт в поисковых мероприятиях в «Разговорах о важном»
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Антон Вергун/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на заседании оргкомитета «Победа» под председательством президента Владимира Путина, предложил вовлечь школьников в поисково-патриотическую работу и использовать полученный ими опыт в рамках проекта «Разговоры о важном». Об этом сообщает ТАСС.

Белоусов подчеркнул важность создания единой программы поисковых и мемориальных мероприятий, разработанной совместно с «Поисковым движением России», с активным участием школьников и студентов.

Он отметил, что результаты этой работы могут стать ценным материалом для «Разговоров о важном», способствуя более глубокому пониманию исторического наследия и патриотического воспитания молодого поколения.

«Для объединения усилий всех поисковых отрядов считаем важным совместно с «Поисковым движением России» разработать специальную программу поисковых и мемориальных мероприятий. Предлагается максимально привлечь к этой работе школьников и студентов. Результаты использовать в ходе уроков «Разговоры о важном», — сказал Белоусов.

Отмечается, что за 2023–2024 учебный год в рамках проекта «Разговоры о важном» было реализовано 36 тематических занятий.

Ранее на «Разговорах о важном» школьникам показали последствия атаки на Хиросиму и Нагасаки.

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