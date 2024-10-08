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На «Разговорах о важном» школьникам показали последствия атаки на Хиросиму и Нагасаки

В России школьникам показали последствия ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки

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AP

В ряде российских школ ученикам показали последствия ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Родственники школьников прислали Мизулиной сообщения, в которых рассказали, что детям во время урока «Разговоры о важном» демонстрировали ядерные грибы, изуродованных людей в крови без ног и голов, с опухшими глазами.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что обращения поступили из Башкирии, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Подобные кадры, по ее словам, демонстрировали ученикам вторых, шестых и девятых классов.

«На официальном портале урока таких материалов в этом месяце не нашла», — написала Мизулина.

3 октября президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на детские сады проект «Разговоры о важном». Глава государства отметил, что базовые ценности следует аккуратно и доступно доводить для дошкольного возраста.

Ранее на «Разговорах о важном» обсудили влияние культурного наследия страны на жизнь молодежи.

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