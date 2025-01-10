В 2024 году в России провели 36 занятий в рамках «Разговоров о важном»

«Разговоры о важном» еженедельно набирали более 2 млн просмотров в 2024 году

За 2023–2024 учебный год в рамках проекта «Разговоры о важном» было реализовано 36 тематических занятий. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что материалы размещены в открытом доступе на портале проекта. При этом еженедельно фиксируется более 2 млн просмотров и более 140 тыс. скачиваний.

Так, самыми популярными среди школьников темами стали: «Там, где Россия», «Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Герои нашего времени», «115 лет кино в России. По ту сторону экрана», «День знаний», «О взаимоотношениях в семье» и другие.

С момента запуска проекта в сентябре 2022 года ко Дню знаний традиционно проводится «Разговор о важном» с участием президента России Владимира Путина. В этом году в ходе поездки в Кызыл глава государства провел открытый урок в новой средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества.

Также для студентов СПО в рамках проекта в сценарии занятий включается содержание, нацеленное на формирование у них представления о правильности выбранного ими направления обучения.

Помимо этого, «Движением первых» по темам занятий «Разговоры о важном» был выпущен 10-серийный сериал с участием известных актеров и общественных деятелей.

Также с сентября этого года к каждому занятию появился видео-пролог в формате дети-детям. В них победители чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» вместе с известными молодыми актерами рассказывают, почему важна та или иная тема.

Кроме того, на каждом занятии выступает федеральный спикер из числа государственных деятелей, актеров, певцов, режиссеров, ученых, исследователей, участников СВО, ветеранов ВОВ и т. д.

По мнению учителей, подобные уроки помогают детям больше узнать о своей Родине, ее истории, достижениях и героях, а также учат взаимодействовать с преподавателем, задавать вопросы, размышлять, рассуждать и выражать свои мысли и чувства.

Напомним, что цикл внеурочных тематических занятий для обучающихся «Разговоры о важном» направлен на формирование духовно-нравственных ценностей, отражающих национальные интересы и стратегические приоритеты России. Проект реализуется с сентября 2022 года во всех школах и организациях системы среднего профессионального образования страны.