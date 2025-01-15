Назван срок устранения утечки мазута из танкера «Волганефть-239» в Черное море

Утечка мазута из танкера «Волганефть-239», севшего на мель в результате крушения в Керченском заливе, будет остановлена к вечеру четверга, 16 января. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

«По заявлению ответственных руководителей, завтра к вечеру обваловка будет закончена, то есть будет создан внешний контур, который позволит локализовать утечки мазута в сторону моря», — заявил Савельев.

Вице-премьер добавил, что в ликвидации последствий разлива мазута наметилась позитивная динамика — также Савельев считает, что экология Черного моря быстро восстановится после утечки мазута. По словам Савельева, такую точку зрения подтверждает тот факт, что в Черном море неподалеку от места разлива мазута на побережье Краснодарского края были замечены играющие дельфины.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что с кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» зафиксирован новый выброс мазута.

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он подчеркнул, что текущих действий «явно недостаточно», и поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.