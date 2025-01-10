В Черном море произошел новый выброс мазута из танкера

С кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» зафиксирован новый выброс мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239». Это часть судна, которую выбросило на мель в районе порта Тамань Темрюкского района», — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в условиях шторма. В экстренных службах сообщили, что общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тыс. тонн.

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он подчеркнул, что текущих действий «явно недостаточно», и поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.