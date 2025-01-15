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Несколько городов получат орден «Город трудовой доблести»

Путин: еще несколько городов получат орден «Город трудовой доблести»
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Банк России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» сообщил о планах присвоить звание «Город трудовой доблести» еще нескольким городам. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса», — сказал он.

Путин отметил, что речь идет о Кургане, Верхней Пышме, Ишимбае, Коврове, Миассе, Зеленодольске, Ленинске-Кузнецком и Салехарде.

Также Путин заявил, что значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России является колоссальной, год 80-летия Победы имеет знаковое значение.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что жители Тверской области потребовали демонтировать памятник «Бологое — Город трудовой доблести», который установили власти. По данным канала, россияне пожаловались на сомнительный дизайн памятника и ошибку в слове «Ленинград», где написано две «н».

Ранее в Киеве на аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска.

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