Путин: еще несколько городов получат орден «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» сообщил о планах присвоить звание «Город трудовой доблести» еще нескольким городам. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса», — сказал он.

Путин отметил, что речь идет о Кургане, Верхней Пышме, Ишимбае, Коврове, Миассе, Зеленодольске, Ленинске-Кузнецком и Салехарде.

Также Путин заявил, что значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России является колоссальной, год 80-летия Победы имеет знаковое значение.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что жители Тверской области потребовали демонтировать памятник «Бологое — Город трудовой доблести», который установили власти. По данным канала, россияне пожаловались на сомнительный дизайн памятника и ошибку в слове «Ленинград», где написано две «н».

Ранее в Киеве на аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска.