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В Киеве на аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска

В Киевском музее Второй мировой демонтировали названия Москвы и Минска
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Стрингер Кредит/РИА Новости

С аллеи городов-героев, расположенной на территории музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, убрали названия Москвы и Минска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

«Сегодня музей войны произвел… демонтаж букв, которыми выложены названия городов и изображение советской медали «Золотая Звезда», текстовых надписей на аллее городов-героев. Музей инициировал обследование бронзовых рельефов», — рассказали в музее.

Представители учреждения отметили, что специалисты национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины обосновали необходимость их демонтажа и реставрации.

Будут ли названия городов-героев возвращены на свои постаменты после реставрации, не уточняется.

Известно, что звание «Город-герой» в 1965 году получили Ленинград, Севастополь, Волгоград и Москва, в 1973 году, звание присвоили Керчи и Новороссийску, а в 1974 году — Минску, Туле, Мурманску и Смоленску.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начали переименовывать улицы и демонтировать памятники советским и российским деятелям на Украине. С 2022 года с началом специальной операции России на Украине процесс декоммунизации усилился.

Накануне в Одессе осквернили памятники Пушкину, Воронцову и апельсину.

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