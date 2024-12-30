Жители Тверской области требуют убрать памятник из-за дизайна и опечатки в названии города

Жители Тверской области потребовали демонтировать памятник «Бологое — Город трудовой доблести», который установили власти. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, россияне пожаловались на сомнительный дизайн памятника и ошибку в слове «Ленинград», где написано две «н».

Недовольства от местных жителей стали поступать еще на стадии объявления того, что власти установят памятник. 31 октября на заседании правительства Тверской области решили установить в городе конструкцию из кортеновской стали, где будут бологовский железнодорожный узел и фигура железнодорожника. Губернатор Игорь Руденя тогда говорил, что памятник должен «привлекать немало молодежи» и «станет предметом гордости».

Еще 2 ноября на странице муниципального образования Бологое появился пост, где чиновники писали, что очень удивились «обесцениванию жителями памяти подвига бологовцев в годы Великой Отечественной войны».

Однако в комментариях жители обвинили власти в манипуляциях и обратили внимание, что они выступают именно против дизайна памятника, а не факта установки.

«Мы против памяти в исполнении уродливой консервной банки! Ржевский мемориал в никакое сравнение с вашей банкой и рядом не лежит», — писали горожане.

28 декабря на Привокзальной площади появился памятник, хоть подрядчик должен был выполнить работы по контракту до 20 декабря. В соцсетях начали массово возмущаться установленному памятнику. Они утверждают, что на руках от памятника остаются следы ржавчины, а саму композицию сравнили со ржавой цистерной.

Один из местных жителей рассказал «Осторожно, новости», что отправил жалобу в приемную президента с просьбой проверить местные власти и количество потраченных денег на монумент.

Ранее в Киеве на аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска.