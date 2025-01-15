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Предварительный отчет о крушении самолета в Казахстане опубликуют после изучения фактов

Казахстан опубликует отчет о крушении самолета AZAL после изучения всех фактов
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Предварительный отчет о крушении самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане будет опубликован после детального изучения всех фактов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта Казахстана.

Его подготовит Комиссия по расследованию авиационного происшествия министерства транспорта республики.

В предварительном отчете будет «представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования», отметили в минтрансе.

15 января казахстанская Генпрокуратура сообщила, что в страну вернули из Бразилии черные ящики авиалайнера.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что расшифровка самописцев не подтверждает предварительных выводов о версиях крушения самолета, звучащих в СМИ.

Ранее Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с разбившимся самолетом.

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Крушение самолета в Казахстане
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