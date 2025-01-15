В Казахстан вернули черные ящики самолета, разбившегося под Актау

Черные ящики самолета AZAL привезли из Бразилии в Казахстан и передали комиссии

В Казахстан из Бразилии вернули черные ящики самолета, потерпевшего крушение под Актау. Об этом РИА Новости сообщили в Генпрокуратуре республики.

«В соответствии с Чикагской комиссией о международной гражданской авиации <...> бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», — говорится в сообщении.

25 декабря в казахстанском городе Актау упал пассажирский самолет Embraer 190, принадлежавший компании Azerbaijan Airlines. Воздушное судно летело из Баку в Грозный.

Всего на борту находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. Среди них были 16 граждан России, из которых выжили девять.

28 декабря российский президент Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе беседы последний заявил, что самолет потерпел крушение из-за «внешнего воздействия» над территорией РФ.

В свою очередь, Путин принес извинения в связи с произошедшим. Он пояснил, что воздушное судно пыталось приземлиться в аэропорту в Грозном, когда город подвергся атаке украинских дронов. В тот момент в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны, и члены экипажа приняли решение уйти на другой аэродром.

Ранее в Азербайджане заявили, что трагедии с упавшим в Казахстане самолетом можно было избежать.