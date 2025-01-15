Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завершается регистрация участников дополнительного набора «Времени героев»

Более 17,5 тыс. заявок подано в рамках дополнительного набора на «Время героев»
close
Максим Блинов/РИА Новости

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что более 17 500 человек подали заявки на участие во втором потоке президентской программы «Время героев» в рамках дополнительного набора. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале программы.

Комиссаров уточнил, что до завершения дополнительного набора осталось 10 дней. По его словам, общее количество зарегистрировавшихся участников программы с учетом первого потока превысило 61 тысячу.

Для того, чтобы принять участие в отборе, необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки, а перед этим участник или ветеран СВО должен направить заявку через сайт или на почту проекта.

Согласно информации на сайте программы, что на сегодня уже 18 участников первого потока программы получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель организации «Движение Первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и другие.

Программа развития для участников специальной военной операции «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Ранее стало известно, что в 2024 году в России провели 36 занятий в рамках «Разговоров о важном».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами