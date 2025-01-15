Завершается регистрация участников дополнительного набора «Времени героев»

Более 17,5 тыс. заявок подано в рамках дополнительного набора на «Время героев»

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что более 17 500 человек подали заявки на участие во втором потоке президентской программы «Время героев» в рамках дополнительного набора. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале программы.

Комиссаров уточнил, что до завершения дополнительного набора осталось 10 дней. По его словам, общее количество зарегистрировавшихся участников программы с учетом первого потока превысило 61 тысячу.

Для того, чтобы принять участие в отборе, необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки, а перед этим участник или ветеран СВО должен направить заявку через сайт или на почту проекта.

Согласно информации на сайте программы, что на сегодня уже 18 участников первого потока программы получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель организации «Движение Первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и другие.

Программа развития для участников специальной военной операции «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Ранее стало известно, что в 2024 году в России провели 36 занятий в рамках «Разговоров о важном».