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Организаторы проекта «Время героев» рассказали об условиях участия в дополнительном отборе

Бойцов СВО пригласили к участию в дополнительном отборе проекта «Время героев»
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

До окончания регистрации участников дополнительного отбора на кадровую программу «Время героев» осталось 10 дней, она завершится 25 января в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте проекта.

По словам ректора РАНХиГС (Президентской академии) Алексея Комиссарова, регистрация на программу идет высокими темпами.

Он уточнил, что в ходе дополнительной регистрации заявки на участие подали более 17,5 тыс. участников и ветеранов специальной военной операции. При этом общее количество заявок с учетом первого потока превысило 61 тыс.

Для того, чтобы принять участие в отборе, необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки, а перед этим участник или ветеран СВО должен направить заявку через сайт или на почту проекта.

На сайте программы отмечается, что на сегодня уже 18 участников первого потока программы получили новые назначения на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель организации «Движение Первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и другие.

Программа развития для участников специальной военной операции «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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