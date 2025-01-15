Следственный комитет прокомментировал стрельбу в рязанской школе

Следственное управление выехало на место происшествия в школе №47 в связи со стрельбой. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Рязанской области.

«В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются», — говорится в сообщении.

Днем 15 января Telegram-канал Mash сообщил, что в школе №47 произошла стрельба.

Сообщается, что подросток выстрелил из травматического пистолета в голову 14-летнего ученика. Скорая помощь экстренно доставила пострадавшего с травмой головы в детскую клиническую больницу в микрорайоне Канищево.

7 декабря 2023 года ученица устроила стрельбу в одной из школ, расположенных в Брянске. Восьмиклассница принесла в школу охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3» в тубусе, спокойно пройдя через пост охраны. Она поднялась по лестнице, зашла в кабинет и открыла огонь по одноклассникам. После стрельбы девочка покончила с собой. Это первый в истории России случай, когда стрельбу в школе устроила девочка, и он привел к человеческим жертвам.

Ранее житель Башкирии устроил стрельбу из ружья из-за конфликта в сельском баре.