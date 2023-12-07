В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе

Ученица устроила стрельбу в одной из школ, расположенных в городе Брянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В материале указано, что девочка является ученицей восьмого класса гимназии № 5. При этом к текущему моменту никаких подробностей о пострадавших в результате ЧП в образовательном учреждении не поступало.

«Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — говорится в публикации.

17 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнюю жительницу подмосковного города, которая намеревалась напасть на одну из местных школ. По данным Telegram-канала Baza, в качестве цели ученица выбрала школу №15.

Как отмечалось в материале, незадолго до задержания девочка разместила в социальных сетях несколько постов, свидетельствующих о ее желании устроить стрельбу в образовательном учреждении. Более того, сотрудники спецслужб проверили ее поисковые запросы и обнаружили, что подросток интересовалась приобретением предметов для совершения нападения.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.