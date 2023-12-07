Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе

Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии в Брянске

Ученица устроила стрельбу в одной из школ, расположенных в городе Брянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В материале указано, что девочка является ученицей восьмого класса гимназии № 5. При этом к текущему моменту никаких подробностей о пострадавших в результате ЧП в образовательном учреждении не поступало.

«Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — говорится в публикации.

17 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнюю жительницу подмосковного города, которая намеревалась напасть на одну из местных школ. По данным Telegram-канала Baza, в качестве цели ученица выбрала школу №15.

Как отмечалось в материале, незадолго до задержания девочка разместила в социальных сетях несколько постов, свидетельствующих о ее желании устроить стрельбу в образовательном учреждении. Более того, сотрудники спецслужб проверили ее поисковые запросы и обнаружили, что подросток интересовалась приобретением предметов для совершения нападения.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами