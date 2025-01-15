Житель Башкирии устроил стрельбу из ружья из-за конфликта в сельском баре

В Мечетлинском районе по подозрению в хулиганстве задержан местный житель, мужчина открыл стрельбу из ружья и угрожал охраннику бара. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Башкирия.

По данным следствия, 12 января 31-летний мужчина решил выяснить отношения по поводу конфликта, который ранее у него возник в кафе с охранником заведения и отцом последнего. Он взял с собой ружье, дважды выстрелил в воздух и угрожал оппонентам.

Злоумышленника задержали на месте. В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

До этого сообщалось, что на Камчатке школьник выстрелил приятелю в грудь из сигнального пистолета. 16-летний старшеклассник принес в школу устройство для подачи огневых сигналов при проведении охоты и выстрелил в грудь однокласснику. Пострадавший отделался ушибами, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее школьник выстрелил в автобус с пассажирами, чтобы похвастаться перед знакомыми.