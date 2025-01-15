Россиянам рассказали, как нужно себя вести при встрече с тигром

При встрече с тигром в лесу необходимо следовать основным правилам, которые помогут не разозлить хищника. В первую очередь важно не поворачиваться к нему спиной – это спровоцирует зверя на нападение, рассказал RT гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Мгновенная реакция человека – попытаться убежать от хищника, но сделать это невозможно – его первоначальная скорость достигает 80 км/ч, поэтому такая попытка, скорее всего, будет стоить жизни.

«Это невероятно сложно, но единственный шанс спастись — не испугаться и остаться лицом к лицу. От животного отходите медленно, без резких движений, увеличивая дистанцию», — посоветовал специалист.

Если в лесу живут тигры, то есть вероятность наткнуться на логово тигрицы с котятами. В этом случае она издаст предупреждающий рык – это как раз сигнал к тому, что нужно как можно скорее удалиться. Но бежать все равно не рекомендуется – нужно быстрым шагом отойти минимум на 500 м от логова. При встрече с тигрятами, нужно сделать то же самое – вряд ли мама оставила их надолго, поэтому к ним лучше не подходить. Это важно сделать даже если человек путешествует на машине – если тигрица появится, то она бросится защищать потомство в любом случае, отметил эксперт.

Можно также намеренно издавать шум – к примеру, стучать по металлу, кричать. Обычно хищники сами не рады встрече с людьми, и, услышав шум, постараются удалиться.

Накануне в Приморском крае тигр набросился на рыбака – хищник растерзал мужчину и не подпускал к нему людей. Чтобы поймать зверя, установили ловушки, их конструкцию раскрывать не стали.

Во Владивостоке тигр пробрался на базу отдыха и попал на видео.