Госдума поддержала введение «периода охлаждения» по кредитам для защиты от мошенников

Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении «периода охлаждения» по кредитам для защиты граждан от мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

Если закон примут, то кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны выдавать гражданам потребительские кредиты и займы с отсрочкой минимум четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и минимум 48 часов — для сумм свыше 200 тысяч рублей.

Их также обяжут ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную платежную карту на общую сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты.

Россияне смогут использовать «период охлаждения» для более тщательного анализа необходимости кредита, дополнительной оценки платежеспособности, консультаций с родственниками, а также на то, чтобы обратиться в полицию при появлении подозрения на мошеннические действия, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В декабре сообщалось, что Центробанк вместе с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами разрабатывает платформы по борьбе с клиент-дропами, или дропперами.

Ранее Центробанк снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов.