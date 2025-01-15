Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума поддержала введение «периода охлаждения» по кредитам для защиты от мошенников

Госдума поддержала в I чтении введение периода охлаждения по кредитам
close
Depositphotos

Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении «периода охлаждения» по кредитам для защиты граждан от мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

Если закон примут, то кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны выдавать гражданам потребительские кредиты и займы с отсрочкой минимум четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и минимум 48 часов — для сумм свыше 200 тысяч рублей.

Их также обяжут ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную платежную карту на общую сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты.

Россияне смогут использовать «период охлаждения» для более тщательного анализа необходимости кредита, дополнительной оценки платежеспособности, консультаций с родственниками, а также на то, чтобы обратиться в полицию при появлении подозрения на мошеннические действия, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В декабре сообщалось, что Центробанк вместе с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами разрабатывает платформы по борьбе с клиент-дропами, или дропперами.

Ранее Центробанк снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами