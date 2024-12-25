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Центробанк снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

ЦБ снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов до 31 марта
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Максим Блинов/РИА Новости

Совет директоров Банка России принял решение снять ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) по потребительским кредитам. Информация об этом появилась на сайте регулятора.

Решение ЦБ коснется банков, обычных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также ломбардов и микрофинансовых организаций. В последнем случае речь идет об отдельных категориях займов.

Отмечается, что ограничение ПСК сохранят для краткосрочных займов на небольшие суммы денег, которые входят в группу высокого риска.

В Центробанке объяснили, что мораторий на ПСК мог привести к снижению доступности кредитов для населения, а также повысить риски манипулирования расчетом полной стоимости займов.

В октябре Банк России предлагал ввести обязательный период охлаждения потребительских кредитов свыше 50 тысяч рублей. Предполагалось, что под новые правила не будут попадать ипотечные, автокредиты и образовательные кредиты с участием государства. В случае автокредитования деньги должны зачисляться сразу на счет автодилера.

Ранее ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операций с цифровыми рублями.

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