Центробанк снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Совет директоров Банка России принял решение снять ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) по потребительским кредитам. Информация об этом появилась на сайте регулятора.

Решение ЦБ коснется банков, обычных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также ломбардов и микрофинансовых организаций. В последнем случае речь идет об отдельных категориях займов.

Отмечается, что ограничение ПСК сохранят для краткосрочных займов на небольшие суммы денег, которые входят в группу высокого риска.

В Центробанке объяснили, что мораторий на ПСК мог привести к снижению доступности кредитов для населения, а также повысить риски манипулирования расчетом полной стоимости займов.

В октябре Банк России предлагал ввести обязательный период охлаждения потребительских кредитов свыше 50 тысяч рублей. Предполагалось, что под новые правила не будут попадать ипотечные, автокредиты и образовательные кредиты с участием государства. В случае автокредитования деньги должны зачисляться сразу на счет автодилера.

Ранее ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операций с цифровыми рублями.