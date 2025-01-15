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РКН изучит идеи по проверке возраста при продаже товаров для взрослых

РКН рассмотрит идеи о проверке возраста покупателей товаров 18+ на маркетплейсах
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Shutterstock

Роскомнадзор готов изучить предложения по изменениям в законодательстве, которые позволят маркетплейсам проверять возраст покупателя с помощью «Госуслуг» перед тем, как демонстрировать и продавать ему товары для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на запрос сенатора Артема Шейкина.

Как говорится в письме за подписью замруководителя Роскомнадзора Милоша Вагнера, соответствующие законодательные инициативы будут рассмотрены в целях минимизации угрозы случайного или несанкционированного доступа несовершеннолетних к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой на маркетплейсах, а также повышения уровня защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Заместитель главы Роскомнадзора напомнил, что нынешнее законодательство предполагает возможность использования систем авторизации в случае принятия решения о необходимости введения возрастных ограничений.

Свое обращение в Роскомнадзор с предложением обязать маркетплейсы проверять возраст покупателей через портал «Госуслуги» при продаже товаров для взрослых сенатор Шейкин направил в конце декабря. По его мнению, проблема продажи таких товаров в последнее время активно обсуждается в родительской среде.

15 января сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать представителей игровых площадок согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх.

Ранее Минпромторг запретил маркетплейсам продавать подросткам товары, схожие с оружием.

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