В Совфеде предложили обязать маркетплейсы проверять возраст через «Госуслуги»

Сенатор Артем направил обращение в Роскомнадзор с просьбой обязать маркетплейсы подтверждать возраст покупателя через «Госуслуги» перед продажей товаров для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представляется, что сервис «Госуслуги» может доверенно обеспечить возможность проверки возраста гражданина, которому маркетплейсы могут открывать легальный доступ к таким разделам продажи товаров 18+, что исключит доступ к данной информации несовершеннолетних», — говорится в документе.

По словам сенатора, проблема продажи взрослых товаров в последнее время активно обсуждается в родительской среде. Он добавил, что люди возмущены тем, что товары, связанные с интимной тематикой, доступны через простое подтверждение возраста в приложении без верификации личности.

Кроме того, по утверждению сенатора, в ходе мониторинга платформ было выявлено, что рекламные фотографии товаров 18+ могут относиться к изображениям или описаниям сексуального насилия и пропаганды нетрадиционных отношений. Сенатор подчеркнул, что эта ситуация вызывает обеспокоенность.

До этого стало известно, что Минпромторг России запретил маркетплейсам продавать подросткам и детям игровое пневматическое оружие и товары, похожие на оружие. Были разработаны дополнительные правила продажи пневматического оружия и изделий с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж.

Ранее в России захотели запретить продажу энергетиков на маркетплейсах.