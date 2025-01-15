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В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей

Депутат Чернышов предложил согласовывать с родителями покупки детей в видеоиграх
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Максим Блинов/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать представителей игровых площадок согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я убежден, что необходимо изменить эту ситуацию, установив обязательные требования для игровых платформ, чтобы каждая финансовая операция, совершаемая несовершеннолетними, была предварительно согласована взрослыми», — заявил он.

По словам депутата, в противном случае пользователь должен иметь возможность вернуть средства, потраченные ребенком. Он добавил, что стоит рассмотреть возможность создания нормативных актов, которые бы могли гарантировать россиянам прозрачную процедуру покупки. Чернышов подчеркнул, что слова о сложности проверки транзакций не отвечают развитию современных технологий.

До этого сенатор Артем Шейкин направил обращение в Роскомнадзор с предложением обязать маркетплейсы проверять возраст покупателей через портал «Госуслуги» при продаже товаров для взрослых. По его словам, проблема продажи таких товаров в последнее время активно обсуждается в родительской среде.

Ранее Минпромторг запретил маркетплейсам продавать подросткам товары, схожие с оружием.

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