Маркетплейсам запретили продавать подросткам пневматику и похожие на оружие товары

Минпромторг России запретил маркетплейсам продавать подросткам и детям игровое пневматическое оружие и товары, похожие на оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Решение принято по предложению Генеральной прокуратуры. Российские власти решили дополнительно проработать правила продажи пневматического оружия, а также изделий с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж, независимо от калибра.

Теперь карточка схожих с оружием изделий должна иметь возрастную маркировку, а увидеть ее можно будет только после подтверждения покупателем совершеннолетия. Продавцы и сотрудники пунктов выдачи заказов должны отдавать товар только тем, кто показал документ, удостоверяющий личность и возраст.

До этого стало известно, что в России запретят продажу БАДов без госрегистрации на маркетплейсах. Минэкономразвития направило новый вариант законопроекта «О платформенной экономике» на согласование в ведомства.

Ранее в России захотели запретить продажу энергетиков на маркетплейсах.